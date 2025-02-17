В Кыргызстане заражение ОРВИ и гриппом вновь растет

В Кыргызстане за неделю, с 10 по 16 февраля, зарегистрировано 10 тысяч 796 случаев ОРВИ и 73 случая гриппа. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По данным департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 3 процента.

Из числа заболевших госпитализированы 4,4 процента, или 483 человека.

Уточняется, что с середины декабря 2024 года наблюдается сезон гриппа, обусловленный в основном гриппом А/(H1N1) и единичными случаями гриппа B, а также COVID-19.

Медики призывают соблюдать меры профилактики.