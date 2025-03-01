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Общество

Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения

Священный месяц Орозо в 2025 году начался сегодня, 1 марта. По данным Духовного управления мусульман Кыргызстана, в этом году пост продлится до 29 марта (включительно).

Орозо айт будут отмечать 30 марта.

Духовное управление мусульман КР составило календарь Орозо на 2025 год. В нем вы найдете расписание для постящихся — время начала воздержания и разговения в разных городах страны.


Молитва перед началом воздержания:

Навайту ан асуума савма шахри рамазаана минал фажри илал магриби, халисан лиллаахи таъаала.

Значение:
«Я намереваюсь соблюдать обязательный пост от утренней зари до захода солнца, делая это искренне ради Всевышнего».

Молитва перед разговением:

Аллоохумма лака сумту, ва бика ааманту, ва ъалайка таваккалту, ва ъалаа рызкика афтарту, факфирлии маа коддамту ва маа аххарту.

Значение:
«О, Аллах, ради Тебя я постился, в Тебя уверовал, на Тебя положился, Твоей пищей разговелся.
О, Прощающий, прости мне грехи, что я совершил или совершу».
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/320217/
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