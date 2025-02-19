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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 19 февраля солнечно. Температура воздуха днем ожидается +12 градусов.

У кого намечается той

Уланбек Акматбаев

Родился 19 февраля 1973 года. Президент Федерации плавания КР.

Памятные даты

В Кыргызстане появилась Финансовая полиция

ГСБЭП КР
Фото ГСБЭП КР. Здание Финпола в Бишкеке

19 февраля 1993 года подписан Указ президента «О создании специальных подразделений налоговых расследований при Государственной налоговой инспекции», который заложил основу развития Финансовой полиции современного Кыргызстана.

Специальные подразделения укомплектованы сотрудниками органов внутренних дел, национальной безопасности, прокуратуры. Численность вновь созданных спецподразделений налоговых расследований составляла 150 человек.

5 марта 2021-го принято решение о ликвидации Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (Финансовой полиции).

День рождения графического редактора Photoshop

19 февраля 1990 года вышла в свет первая официальная версия программы Photoshop 1.0. Впереди у нового графического редактора были большая история, развитие, новые версии, каждая из которых расширяла функционал программы и, как следствие, возможности пользователей.

Начиналось все в США, когда программист Томас Нолл разработал в 1987-м программу для обработки графических изображений. Толчком к этой работе стало разочарование от функционала первого компьютера Макинтош, купленного ему отцом.

Люди, которые меняли мир

Умер артист балета Уран Сарбагишев

Родился 11 декабря 1934 года во Фрунзе. Кыргызский и советский артист балета, балетмейстер, народный артист Киргизской ССР, лауреат Государственной премии СССР, профессор, педагог.

В августе 1955-го он становится ведущим танцовщиком Кыргызского театра оперы и балета.

Уран Сарбагишев исполнил все ведущие партии в балетах классического репертуара («Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Жизель», «Корсар», «Ромео и Джульетта», «Лауренсия», «Шопениана», «Дон Кихот», «Дон Жуан», «Баядерка» и другие), а также в национальных спектаклях «Анар», «Куйручук», «Асель» и других.

В 1959 году замечательный дуэт Бюбюсары Бейшеналиевой и Урана Сарбагишева исполнил главные роли в фильме-балете «Чолпон» киностудии «Ленфильм». Картина с успехом прошла в 40 странах мира, а кыргызские танцовщики приобрели мировую известность.

18 лет Бюбюсара Бейшеналиева была партнершей Урана Сарбагишева.

В 1966-м его назначают главным балетмейстером театра. Урану Сарбагишеву принадлежит огромная роль в формировании кыргызской балетной труппы, с которой он проработал более четырех десятилетий.

Умер 19 февраля 2012 года.

Умер народный артист Кыргызской Республики Роберт Уразгильдеев

Родился 13 мая 1935 года. Доктор искусствоведения, профессор, академик Общественной академии наук Кыргызстана, проректор по научной работе (1986-2014) и заведующий кафедрой хореографии Кыргызского государственного института искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой. Единственный в Средней Азии доктор искусствоведения по хореографии.

Исполнил партии в балетах «Большой вальс» (Иоганн), «Куйручук» (Сарыбай), «Эсмеральда» (Феб), «Лебединое озеро» (Ротбар), «Жизель» (Лесничий), «Асель» (Байтемир), «Баядерка» (Брамин), «Чолпон» (Темирхан) и многих других.

В тренировочных классах, проводимых Робертом Уразгильдеевым, занимались ведущие солисты кыргызского балета, народные артисты СССР Бюбюсара Бейшеналиева, Айсулу Токомбаева, Чолпонбек Базарбаев, народные артисты Кыргызстана Рейна Чокоева, Уран Сарбагишев, Арстанбек Ирсалиев, заслуженные артисты республики Светлана Молдобасанова, Борис Суслов, Бактыбек Арунов и многие другие.

Ушел из жизни 19 февраля 2015-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/320328/
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