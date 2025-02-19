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Общество

В Бишкеке в прокат выходит кыргызская комедия «Интеллигент»

В Бишкеке завтра в прокат выходит кыргызская комедия «Интеллигент» режиссера Жаныша Дадабаева.

Молодой человек Эрмек отправляется в село на практику, чтобы в дальнейшем устроиться на хорошую работу в городе. С первых минут в селе он по своей неосмотрительности портит отношения с Ишеном, главой айыл окмоту. С этого момента несложный план Эрмека превращается в целое испытание! К тому же он умудряется влюбиться в молодую школьную учительницу — дочь Ишена.

Режиссер: Жаныш Дадабаев.
Жанр: комедия.
Язык: кыргызский.
Актеры: Аскат Сулайманов, Элдос Мукангалиев, Океана Урматбек, Арген Асанов, Медер Камчыбеков.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/320358/
просмотров: 734
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