В Бишкеке в прокат выходит кыргызская комедия «Интеллигент»

В Бишкеке завтра в прокат выходит кыргызская комедия «Интеллигент» режиссера Жаныша Дадабаева.

Молодой человек Эрмек отправляется в село на практику, чтобы в дальнейшем устроиться на хорошую работу в городе. С первых минут в селе он по своей неосмотрительности портит отношения с Ишеном, главой айыл окмоту. С этого момента несложный план Эрмека превращается в целое испытание! К тому же он умудряется влюбиться в молодую школьную учительницу — дочь Ишена.

Режиссер: Жаныш Дадабаев.

Жанр: комедия.

Язык: кыргызский.

Актеры: Аскат Сулайманов, Элдос Мукангалиев, Океана Урматбек, Арген Асанов, Медер Камчыбеков.