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Общество

Пятилетний план по предотвращению семейного насилия хотят ввести в Кыргызстане

Пятилетний план по предотвращению семейного насилия хотят ввести в Кыргызстане. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления поддержки семьи и защиты детей Министерства труда, социального обеспечения и миграции Бакыт Тодогелдиев.

По его словам, это предполагает в том числе борьбу с проявлением домашнего насилия и поддержку пострадавших. В плане также предусмотрены меры по его предотвращению.

Бакыт Тодогелдиев добавил, что будет использоваться опыт других стран по предотвращению разных видов насилия. Он признал, что положительные результаты вряд ли будут сразу очевидными, но, несомненно, такая работа их обеспечит.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/320360/
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