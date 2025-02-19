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Общество

Дворец спорта построят в Джалал-Абаде: объявлен тендер

В Джалал-Абаде построят многофункциональный дворец спорта. Департамент капитального строительства объявил тендер на подготовку проектно-сметной документации для его возведения. Соответствующая заявка опубликована на портале госзакупок.

Стоимость проекта оценивается в 20 миллионов сомов. Срок подачи предложений — до 27 февраля 2025 года. Срок выполнения работ — 90 дней после подписания договора.

Дворец спорта будет включать в себя административное здание, трибуны на 5 тысяч 200 мест и универсальную спортивную площадку, установят LED-экраны и табло в соответствии с требованиями ФИФА. Здесь также предусмотрены олимпийский бассейн, футбольное поле с беговыми дорожками, баскетбольная и теннисная площадки, зоны для пляжного волейбола и экстремальных видов спорта, воркаут-зона и тропа здоровья с песчаным покрытием.

В комплексе также построят парковку, площадку для мусорных контейнеров, пробурят скважину для водоснабжения, проведут уличное освещение.

Проект финансируется из Стабилизационного фонда КР и относится к категории архитектурных, строительных, инженерных и инспекционных услуг, а разработка проектной документации — это первый этап строительства современного спортивного комплекса в регионе.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/320362/
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