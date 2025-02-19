В Бишкеке сегодня в центре города жилые дома временно отключили от отопления и горячего водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
С 9.00 до 18.00 временно отключили отопление и горячее водоснабжение в связи с плановой заменой трубопроводов, превысивших срок эксплуатации, в подвалах жилых домов по улицам Абдрахманова, 97 и Туголбая Ата, 39.
Ограничение коснется следующих адресов:
- улица Абдрахманова, 97, 99, 101;
- улица Усенбаева, 24;
- улица Боконбаева, 76, 78;
- улица Туголбая Ата, 39.
Отмечается, что ремонт продолжается и зимой, работы идут по плану. Данная тепловая сеть введена в эксплуатацию в 1986 году и отслужила свой нормативный срок.