В Бишкеке сегодня в центре города жилые дома временно отключили от отопления и горячего водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

С 9.00 до 18.00 временно отключили отопление и горячее водоснабжение в связи с плановой заменой трубопроводов, превысивших срок эксплуатации, в подвалах жилых домов по улицам Абдрахманова, 97 и Туголбая Ата, 39.