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Общество
Сюжет: Полезные советы

Персональный ассистент людей с ОВЗ. Кто может им стать и какие нужны документы

В Кыргызстане граждане страны могут подать заявление на выплаты за услуги персональных ассистентов для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.

24.kg подготовило информацию, какие документы для получения выплат следует предоставить в Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР.

Сколько получают ассистенты?

Оплата услуг персонального ассистента составляет 7 тысяч 681 сом в месяц. 

Если он ухаживает одновременно за несколькими людьми с инвалидностью (два и более человека) в одной семье, одному получателю услуги выплачивается полная сумма, остальным 50 процентов от суммы. 

Денежные выплаты осуществляют через банковскую систему на безналичной основе, за счет средств республиканского бюджета.

Какие нужны документы для персонального ассистента:

  • копия медицинской справки, подтверждающей отсутствие психических заболеваний;
  • справка об отсутствии судимости (кроме родителей);
  • справка о месте проживания;
  • копия паспорта (или ID-карты);
  • банковские реквизиты.

Документы для получателя услуги ассистента:

  • копия медицинско-социальной экспертной комиссии с указанием «постоянной нуждаемости в уходе» или «постоянной нуждаемости в уходе и контроле»;
  • социальный паспорт малоимущей семьи;
  • копия паспорта (или ID-карты) ребенка и/или взрослого с инвалидностью;
  • заявления принимаются от родителей, законных представителей или близких родственников ребенка и/или взрослого с инвалидностью.
  • если родители или близкие хотят нанять другого человека в качестве персонального ассистента, заявление подается в письменной форме.

Важно знать

Родители, законные представители или близкие родственники ребенка и/или взрослого с инвалидностью могут подать заявление в территориальное отделение социального обеспечения по месту проживания для получения услуг персонального ассистента.

Персональный ассистент предоставляет услуги по договору на основании страхового полиса, а расходы на их приобретение возмещают при выплатах персональному ассистенту.

Введение данной услуги позволит лицам, не имеющим возможности работать, иметь право на пенсионное обеспечение по возрасту.

По остальным вопросам можно обращаться по телефону: 0312312742.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/320434/
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