Это человеческая драма. Бишкекчанам понравился фильм «Федя. Народный футболист»

В Бишкеке 19 февраля прошел закрытый показ фильма «Федя. Народный футболист», посвященного полузащитнику московского «Спартака» и советскому футболисту Федору Черенкову. 24.kg посетило премьеру киноленты и делится впечатлениями о фильме, его атмосфере и реакции зрителей.

Байопик о советском футболисте показал не только победы Федора Черенкова, но и трудности, с которыми столкнулся спортсмен: давление от груза ожиданий клуба, страхи проигрыша, нервные срывы и конфликты с тренерами. Зрители увидели реалии жизни футболиста вне поля, кто-то смеялся и плакал, а кто-то, наоборот, злился и ругался.

Режиссер картины Николай Акелькин рассказал 24.kg, что байопик снимали в Минске и Гомеле (Беларусь) четыре месяца. Съемочная команда работала по 14-16 часов в день, только в массовке задействовано 3 тысячи человек.

«Это человеческая драма, где зритель и посмеется, и поплачет, и порадуется за героев. Это фильм о любви, о дружбе, о взаимопомощи, о преодолении сложных жизненных обстоятельств. Это близко всем нам. В современном мире мы всегда испытываем стресс, нуждаемся в поддержке. И если находим ее среди друзей, семьи, коллектива, то, конечно же, нам легче преодолевать трудности. Наш фильм про это», — отметил Николай Акелькин.

Фото 24.kg. Режиссер фильма Николай Акелькин

Идея создания киноленты принадлежит председателю совета директоров группы компаний «Дело» и главе Федерации гандбола России Сергею Шишкареву.

По словам режиссера, Федор Черенков был его любимым футболистом, и через продюсирование фильма он решил отдать дань уважения игроку.

Картина поразила своими профессиональными кадрами, операторской работой, атмосферой футбольных матчей и игрой актеров, сумевших раскрыть характер, эмоции и переживания героев.

«Трудностей не помню. Когда собирается хорошая команда профессионалов и все объединены одной целью и любовью к проекту, то работается в удовольствие», — добавил Николай Акелькин.

Атмосфера в кинозале была как на трибуне болельщиков «Спартака». При удачных голах зал ликовал, а при промахах сильно расстраивался. В конце фильма на самом эпичном моменте зрители не смогли сдержать аплодисментов.

Советник генпродюсера картины Омурбек Абдыкадыров выразил надежду на положительное влияние фильма на сотрудничество в кинематографии между Россией и Кыргызстаном.

«Глава Федерации гандбола РФ Сергей Шишкарев хочет провести гала-матч в Кыргызстане в честь знаменитого гандболиста Таланта Дуйшонбаева, одного из лучших в СССР, который сейчас тренирует сборную Испании», — добавил он.

Отметим, сегодня, 20 февраля, кинолента вышла в прокат в кинотеатрах Бишкека.