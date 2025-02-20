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Общество

В шесть раз выросло число обращений к мэру Бишкека в приложении «Мой город»

В мэрии Бишкека рассмотрели вопросы исполнения протокольных поручений и обработки обращений граждан через приложение «Мой город» и сall-центр. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, активность горожан в приложении значительно увеличилась. В разделе «Обращение к мэру» количество запросов выросло в шесть раз — с 209 до 1 тысячи 233 обращений в месяц.

Глава столицы Айбек Джунушалиев поручил усилить контроль за качеством и оперативностью обработки заявок. За несвоевременное и некачественное решение вопросов бишкекчан восемь сотрудников мэрии привлечены к дисциплинарной ответственности.

Большая часть обращений связана с работой общественного транспорта. По итогам совещания принято решение провести дополнительные мероприятия с водителями, включая применение дисциплинарных мер при необходимости.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/320549/
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