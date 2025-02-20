В Бишкеке состоится премьера этно-мюзикла «Раймалы и Бегимай»

При поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова представляет этно-мюзикл «Раймалы и Бегимай» по произведению писателя Чингиза Айтматова.

Премьера мюзикла состоится 24 февраля в 18.30 в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова и продолжится для широкой аудитории с 28 февраля.

«Основная идея произведения — в очередной раз воспеть светлое чувство — любовь. Это борьба любящих друг друга людей с обстоятельствами, где общество выносит суровый приговор бесчеловечности. Раймалы и Бегимай как акыны-певцы воплощают идеалы любви и искусства, но их судьба демонстрирует, что даже самые возвышенные эмоции могут быть разрушены обстоятельствами. Таким образом, произведение подчеркивает, что любовь действительно вечна, однако на ее пути стоят многочисленные преграды. Это придает сюжету дополнительную глубину и трагизм, заставляя задуматься о хрупкости человеческих чувств в условиях жестокого общества», — пишет пресс-служба Минкульта.

Автор и руководитель проекта: народный артист КР Кыргызбай Осмонов.

Либретто: акын КР Аалы Туткучев.

Режиссер-постановщик: Умарбек Кадыров.

Режиссер: Айнура Качкынбек кызы.

Музыка: Народный артист КР Рысбек Жумакунов, Айжамал Алибаева, Мирлан Абдыраев, Эламан Каныбеков.

Художник-постановщик: Мариям Аблакова.

Балетмейстеры: Эрлан Камытбеков, Тилек Кийизбаев.

Хореограф: Жылдыз Абдырахманова.

Автор песен: Акбар Кубанычбеков.

Хормейстер: Айтурган Турдугулова.

Художник по костюмам: Жамийла Стамбекова.

Координатор: Данияр Байгожоев.

Продюсер: Медербек Арапбаев.

Художественный руководитель: заслуженный артист КР Болот Тентимышов.

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