19:51
USD 87.45
EUR 91.24
RUB 0.97
Общество

Главный редактор газеты «Эркин-Тоо» покинул должность по собственному желанию

Наралы Асанбаев ушел с должности главного редактора газеты «Эркин-Тоо». Подтвердив информацию 24.kg, он отметил, что уволился по собственному желанию.

При этом Асанбаев заверил, что его решение никак не связано с MCN Coin.

После возбуждения уголовного дела в отношении этой компании журналисты в своих расследованиях сообщали о лицах, которые рекламировали MCN Coin, в том числе о газете «Эркин-Тоо», где опубликовано три интервью об этой фирме.

В начале февраля ГКНБ задержал одного из основателей виртуального актива MCN Coin Исрадина Субанбекова. Позже опубликовали видео, где он признался в мошенничестве. По его словам, за полтора года работы компания собрала с граждан $2,5 миллиона. Позже в эфире «Биринчи радио» сотрудник 4-го управления ГСУ МВД Данияр Закиров сообщил, что пострадавшим от действий основателей виртуального актива MCN Coin вернули $1 миллион 700 тысяч.

10 февраля сотрудники ГКНБ по делу MCN Coin задержали бывшего председателя Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Юруслана Тойчубекова. Его обвиняют в создании финансовой пирамиды.

«Эркин-Тоо» — правительственная газета, ее главного редактора назначает председатель кабинета министров. Наралы Асанбаев назначен на эту должность в октябре 2022-го. О назначении нового главреда газеты кабмин пока не сообщил. 
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/320583/
просмотров: 885
Версия для печати
Материалы по теме
Ex-head of Financial Supervision Service remanded in custody until April
Ex-head of Financial Supervision Service detained in MCN Coin case
По делу MCN Coin спецслужбы задержали бывшего главу Госфиннадзора Тойчубекова
Нужно изучить. Комитет Жогорку Кенеша снял с повестки законопроект о СМИ
В Жогорку Кенеш поступил компромиссный вариант нового закона о СМИ
Дворец президента, избиения иностранцев. Что писали о Кыргызстане зарубежные СМИ
Садыр Жапаров попросил некоторые СМИ не прикрываться свободой слова
Штрафы за оскорбления в СМИ. Депутаты одобрили законопроект во втором чтении
Главным редактором газеты «Кыргыз Туусу» назначен Алмаз Кулматов
Штраф в 100 тысяч сомов за оскорбление. СМИ обратились к спикеру парламента
Популярные новости
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Духовное управление мусульман сообщило дату начала Орозо Духовное управление мусульман сообщило дату начала Орозо
Племянница Садыра Жапарова Лазат Нуркожоева выходит замуж за&nbsp;Амантура Исмаилова Племянница Садыра Жапарова Лазат Нуркожоева выходит замуж за Амантура Исмаилова
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Бизнес
Жизнь и&nbsp;работа в&nbsp;России: рассказываем о&nbsp;финансовых сервисах Жизнь и работа в России: рассказываем о финансовых сервисах
Doscredobank: переводы в&nbsp;китайских юанях с&nbsp;минимальной комиссией Doscredobank: переводы в китайских юанях с минимальной комиссией
10&nbsp;простых инструментов для самоорганизации 10 простых инструментов для самоорганизации
Комплексная помощь специалистов Acıbadem при неврологических заболеваниях Комплексная помощь специалистов Acıbadem при неврологических заболеваниях
20 февраля, четверг
19:47
К 2035 году полностью выплатим внешний долг — Садыр Жапаров К 2035 году полностью выплатим внешний долг — Садыр Жап...
19:45
В Бишкеке за год зафиксировали 466 случаев правонарушений в отношении детей
19:24
Лига чемпионов по футболу. Определились все участники 1/8 финала
19:20
Задержан интернет-мошенник: рассылал сообщения от имени чиновников
19:13
Казахстанский фильм «Рэкетир 3» сняли с проката