Главный редактор газеты «Эркин-Тоо» покинул должность по собственному желанию

Наралы Асанбаев ушел с должности главного редактора газеты «Эркин-Тоо». Подтвердив информацию 24.kg, он отметил, что уволился по собственному желанию.

При этом Асанбаев заверил, что его решение никак не связано с MCN Coin.

После возбуждения уголовного дела в отношении этой компании журналисты в своих расследованиях сообщали о лицах, которые рекламировали MCN Coin, в том числе о газете «Эркин-Тоо», где опубликовано три интервью об этой фирме.

В начале февраля ГКНБ задержал одного из основателей виртуального актива MCN Coin Исрадина Субанбекова. Позже опубликовали видео, где он признался в мошенничестве. По его словам, за полтора года работы компания собрала с граждан $2,5 миллиона. Позже в эфире «Биринчи радио» сотрудник 4-го управления ГСУ МВД Данияр Закиров сообщил, что пострадавшим от действий основателей виртуального актива MCN Coin вернули $1 миллион 700 тысяч.

10 февраля сотрудники ГКНБ по делу MCN Coin задержали бывшего председателя Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Юруслана Тойчубекова. Его обвиняют в создании финансовой пирамиды.

«Эркин-Тоо» — правительственная газета, ее главного редактора назначает председатель кабинета министров. Наралы Асанбаев назначен на эту должность в октябре 2022-го. О назначении нового главреда газеты кабмин пока не сообщил.