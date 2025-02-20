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Общество

В Бишкеке предлагают повысить тариф на воду

В столице тариф на воду повышают. Об этом заявлено на заседании комиссий Бишкекского городского кенеша по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре, транспорту и строительству.

По словам начальника муниципального предприятия «Бишкекводоканал» Кадырбека Оторова, в настоящее время тариф на холодную воду по приборам учета составляет 10 сомов 45 тыйынов за 1 кубический метр, тариф на канализацию — 3 сома.

Тариф на воду в домах, не подключенных к приборам учета, составляет 111 сомов в месяц на одного человека при лимите расходования 350 литров воды в сутки.

Начальник МП добавил, что подписано соглашение о реконструкции городских очистных сооружений.

Тарифы мы будем вынуждены повысить, так как договор подписан и требует выплат по кредиту, процентам и технологическому обслуживанию. Поэтому в этом году мы придем в БГК с предложением повысить тариф.

Кадырбек Оторов

Ранее возглавлявший «Бишкекводоканал» депутат БГК Чынгыз Жумалиев сказал, что на балансе муниципального предприятия 1 тысяча 600 километров водопроводных и 80 километров канализационных сетей.

По его словам, конечно, повышение тарифа — непопулярный метод, но он не повышался много лет. 10 сомов 45 тыйынов на сегодня недостаточно — Водоканал меняет около 10 километров водопроводных сетей в год.

«Если тарифы оставить на прежнем уровне, мы просто угробим Водоканал. Есть трубы 60-70-х годов. 100 сомов за воду за одного человека немного. Мы за литр колы отдаем 100 сомов, за сотовую связь в месяц отдаем 500 сомов», — резюмировал Чынгыз Жумалиев.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/320590/
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