Что известно о новом председателе Таможенной службы Алмазе Салиеве

Сегодня министр финансов Алмаз Бакетаев представил личному составу Таможенной службы нового руководителя — Алмаза Салиева.

Напомним, накануне, 19 февраля, председатель ГТС Самат Исабеков освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

До назначения на новый пост Алмаз Салиев был заместителемя председателя Таможенной службы. Он родился 24 ноября 1974 года в селе Эски-Ноокат Ошской области.

Имеет два высших образования, в 1996-м окончил Ошский технологический университет по специальности «промышленное и гражданское строительство», в 2004 году окончил этот же вуз по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал с 1992-го. В таможенные органы принят в мае 2004 года.

С 2004-го по 2013-й служил на различных должностях в Ошской таможне. С 2013 года по август 2015-го работал на Юго-Западной таможне, с 2015 по 2016 год — в таможне «Ош».

В 2016-м переведен в центральный аппарат ГТС и назначен заместителем начальника управления организации таможенного контроля. В 2020 году назначен начальником управления организации таможенного контроля. С 2022-го по 2025-й работал заместителем председателя ГТС.