Партия коммунистов Кыргызстана выразила серьезную обеспокоенность возможной утратой двух знаковых зданий в центре Бишкека, имеющих статус памятников архитектуры республиканского значения. Об этом сообщается на официальной странице партии в Facebook.

Речь идет о бывшем здании ЦК Компартии и Совета министров Киргизской ССР (улица Абдумомунова, 207), где позднее располагались Жогорку Кенеш и администрация президента, а также о здании бывшего Верховного совета Киргизской ССР (улица Абдумомунова, 205), в котором в настоящее время находится Верховный суд.

Оба здания находятся в хорошем состоянии. Администрация главы государства работала в одном из них всего несколько месяцев назад, а в здании Верховного суда сейчас реставрируют фасад. Тем не менее, по утверждению партии, существует угроза вывода этих зданий из списка памятников архитектуры и истории с последующей передачей «неким инвесторам».

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Коммунисты опасаются, что подобный сценарий может привести к намеренному доведению зданий до аварийного состояния и последующему сносу, как это произошло с рестораном «Нарын», также имевшим статус памятника архитектуры. На освободившейся территории, по их мнению, могут появиться очередные коммерческие объекты, такие как отели или торговые центры.

«Любой инвестор сможет за пару лет довести эти здания до аварийного состояния, чтобы потом спокойно снести и построить на этом месте еще один отель или торговый центр», — говорится в заявлении партии.