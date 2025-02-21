Согласно поручению мэра Айбека Джунушалиева, МП «Бишкексвет» планирует освещение минимум одной улицы каждую неделю. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Отмечается, что МП «Бишкексвет» продолжает работы по освещению улиц города в целях создания комфортных и безопасных условий для жителей.

В микрорайоне «Верхний Джал» осветили улицу Безымянную, где расположена школа-гимназия № 95. Там установили 26 металлических опор и столько же светильников по 100 ватт. Для надежной работы сети проложили более 500 метров самонесущего изолированного провода (СИП).

Уточняется, что раньше этот участок был не освещен и создавал неудобства для учеников и жителей района. Теперь территория вокруг учебного заведения и прилегающие улицы стали безопаснее.