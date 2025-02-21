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Общество

Отправить всех водителей Бишкека на пересдачу теста на права предлагает депутат

Отправить всех водителей столицы на пересдачу экзамена на получение водительских прав предлагает депутат Бишкекского городского кенеша Чынгыз Жумалиев.

Он считает, что одной из причин постоянных заторов на городских дорогах является не только большое количество автотранспорта, но и крайне низкая культура вождения.

По словам депутата, «все знают, что права покупали или дарили в качестве подарка, по-хорошему нужно бы забрать у всех права и отправить на повторную сдачу экзаменов — сразу видно будет, сколько водителей на самом деле сможет пересдать экзамен».

Он также предложил пересмотреь вопрос расположения пешеходных переходов в городе, посетовав на то, что их стало слишком много — буквально через каждые 50-100 метров, а кыргызстанцы стали ленивыми и возмущаются, когда нужно немного пройти.

Отметим, согласно данным 2ГИС, в начале 2024-го в столице Кыргызстана насчитывалось 5 тысяч 470 пешеходных переходов. За год их количество увеличилось до 6 тысяч 54.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/320700/
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