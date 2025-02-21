Конгресс-холл и министерства. Видео с дрона стройки в южной части Бишкека

В Бишкеке на месте здания Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) на проспекте Чингиза Айтматова началась масштабная стройка Конгресс-холла.









ВДНХ начали сносить 5 декабря 2024 года. Сейчас на его месте роют большой котлован для нового здания.

Кроме того, большую территорию напротив нового «Белого дома» огородили и там тоже строят еще одно здание. Вырыт котлован и работает тяжелая техника.

Ранее сообщали, что на этой территории построят Административный городок из 19 девятиэтажных зданий, в каждом из которых разместят один государственный орган. Планировалось, что все министерства в будущем переедут туда.