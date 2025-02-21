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Общество

В Узбекистане за вождение в пьяном виде будут сажать в тюрьму

В Узбекистане вводится уголовная ответственность за вождение в пьяном виде. Это предусмотрено законом, который принят Сенатом Олий мажлиса.

Председатель комитета по вопросам обороны и безопасности Кутбидин Бурханов, озвучивший статистику по ДТП и погибшим, назвал основными причинами аварий игнорирование гражданами ответственности, установленной законодательством, а также незнание Правил дорожного движения.

По данным Сената, в прошлом году выявлено 31 тысяча 436 нарушений, связанных с управлением авто в нетрезвом виде.

«Только в 2024-м выявлено около 8 тысяч водителей, которые повторно управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, после того, как уже были привлечены к административной ответственности за аналогичное нарушение», — сказал Кутбидин Бурханов.

За последние четыре года в РУз в результате управления машиной в состоянии алкогольного опьянения погибло 322 человека.

Ранее за нетрезвое вождение, согласно статье 131 Кодекса об административной ответственности, был предусмотрен штраф в размере 25 базовых расчетных величин (9,37 миллиона сумов) с лишением права управления автомобилем от 1,5 до 3 лет.

Теперь денежная санкция увеличивается с 25 до 40 базовых расчетных величин (15 миллионов сумов).

Штраф за то же правонарушение, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, увеличивается до 18,75 миллиона сумов с сохранением административного ареста на 15 суток.

Уголовный кодекс дополнятся статьей 261−1 (управление транспортным средством в состоянии опьянения или уклонение от прохождения освидетельствования). Состав преступления звучит так:

«Управление транспортным средством водителем в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под воздействием психотропных веществ, их аналогов либо других веществ, влияющих на сознание и рассудок, а также уклонение от прохождения освидетельствования на состояние опьянения или наличие таких веществ в организме, если подобное деяние совершено после применения административного наказания за аналогичное нарушение».

За повторное управление авто в состоянии алкогольного или другого опьянения устанавливается уголовная ответственность: лишение определенных прав — до трех лет, исправительные работы — от двух до трех лет или лишение свободы от двух до трех лет.

Уголовный кодекс также дополняется статьей 261-2 (управление транспортным средством лицом, лишенным этого права). Если это деяние совершено после применения административного наказания за аналогичное нарушение, за него предусматривается штраф в размере от 18,75 миллиона до 37,5 миллиона сумов, исправительные работы до двух лет либо лишение свободы от двух до трех лет.

Практически все статьи, связанные с управлением авто водителями в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, уточняются и расширяются понятиями «психотропные вещества, их аналоги либо другие вещества, влияющие на сознание и рассудок».

Закон отправлен на подпись президенту.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/320720/
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