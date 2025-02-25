Живут не только на Памире. Афганские кыргызы просят власти КР о помощи

В Афганистане этнические кыргызы живут не только на Памире, но и в остальных частях страны. По некоторым данным, сейчас в Афганистане проживает более тысячи этнических кыргызов, но часть из них желает переселиться в Кыргызстан и просит помощи властей. Новое руководство Афганистана не против выезда из страны этнических кыргызов, но для этого им необходимо помочь с документами.
Не только на Памире
Кроме Памира (Ваханский коридор), этнические кыргызы обосновались в 20 провинциях Афганистана. Такие данные собрал Ражабали Кадыров, руководитель общественного объединения «Сарыкол», созданного для сплочения этнических кыргызов по всему миру. Кадыров сам является уроженцем Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, сейчас он живет в селе Сары-Могол Алайского района Ошской области.
На собрании общественного объединения «Кырк уруу — Кыргыз биримдиги» была поставлена задача узнать количество этнических кыргызов по всему миру.Ражабали Кадыров
Получив туристическую визу, первым делом Кадыров направился в Афганистан. Посетив многие провинции, он нашел проживающих там этнических кыргызов.
«Они переселись туда по-разным причинам: чьи-то предки приехали вместе с сыном Курманжан Датки Абдылдабеком, кто-то является потомком Сулаймана удайчи, чьи-то предки приехали вместе с кокандским ханом Худаяром. Есть потомки тех, кто переехал после установления советской власти. Что касается их нынешнего положения, то большинство заняты крестьянством, скотоводством, торговлей. Это большинство. Единицы же стали профессорами в вузах, есть даже заместитель министра. Парень по имени Амилла Памир — заместитель министра по делам границ и национальностей», — поведал глава объединения.
По его словам, немало кыргызов живут в провинции Фарьяб. Это северо-запад Афганистана, граничащий с Туркменистаном и Ираном. Там находится могила сына Курманжан Датки — Абдылдабека. Там удалось найти его потомков и даже связать их с потомками Курманжан Датки, проживающих здесь, в Кыргызстане».
Абдымалик Бекзат – прямой потомок Абдылдабека в 5-м поколении.
Всего Ражабали Кадырову удалось узнать о проживании в Афганистане около 100 семей, это примерно 1 тысяча человек. Из них 55 семей, или 401 человек, хотят возвратиться на историческую родину — в Кыргызстан. Они жители городов Кабул, Мазари-Шариф, а также провинций Фарьяб, Кундуз, Тахар, Файзабад.
Нищета и необразованность
«В Афганистане положение тяжелое. К примеру, в Фарьябе кыргызы заняты выращиванием сельхозкультур, большая проблема — дефицит поливной воды и неимоверная жара. Но самая большая проблема — необразованность. В Кабуле есть одна кыргызская семья, в которой шесть дочерей. Старшей 23 года, младшей — 8 лет. Они вынуждены сидеть дома, пойти в школу не могут. Глава семейства и замуж дочек не выдает, потому как опасается, что они должны будут остаться в Афганистане с мужьями и не смогут уехать вместе с родителями на историческую родину. Нищета и необразованность — вот основные проблемы кыргызов», — поведал историю собеседник.
Несмотря на свою малочисленность, этнические кыргызы стараются выдавать дочерей и женить сыновей только на представителях своей национальности, за исключением тех мест, где их совсем мало.
Еще одна проблема, о которой рассказал Ражабали Кадыров, — безопасность. Несмотря на тот факт, что новая власть Афганистана положила конец многолетнему конфликту и войне внутри государства, в селах все еще наблюдается напряженность, там правила диктуют местные полевые командиры. Хоть и редко, но между ними иногда происходят стычки.
Что мешает вернуться в Кыргызстан?
Итак, 55 семей, или 401 человек, хотят переселиться из Афганистана в Кыргызстан. По словам Кадырова, беседа была проведена с каждым из них и все они дали знать, что хотят возвращения. Но есть одна загвоздка — отсутствие паспортов и неверные данные в графе «национальность».
По словам Ражабали Кадырова, из 401 человека паспорта есть у 300 граждан, у остальных вообще отсутствуют какие-либо документы, удостоверяющие личность. Но и у тех, кто имеет паспорт, есть проблема — в графе «национальность» у кого-то написано «узбек», у кого-то — «туркмен».
«Почему так получилось? Как уже было сказано, большинство там необразованные. И при получении паспорта там принято спрашивать не национальность, а к какому сообществу человек относится. И если наш сородич жил в месте, где много узбеков, он отвечал, что живет в сообществе узбеков или тюрков. Обычно узбеков, туркменов, кыргызов в Афганистане называют тюркским сообществом. Из-за чего и вышло так, что этнические кыргызы в паспортах были указаны как принадлежащие к другим этносам. Не все, конечно», — рассказал Ражабали Кадыров.
Афганские профильные госорганы для возвращение кыргызов на историческую родину просят их подтвердить свою этническую принадлежность. Кроме того, пока между правительствами двух стран не налажены дипломатические отношения, что в определенной мере тоже усложняет процесс возвращения этнических кыргызов.
Правительство Кыргызстана приняло программу «Кайрылман» для возвращения на родину этнических кыргызов. Для этого необходимо предоставить доказательство об этнической принадлежности, что помогло бы получить гражданство в упрощенном порядке.
«В качестве доказательства можно предоставить книги по родословной — Санжыра. В правительстве Афганистана есть грамотные специалисты, знающие язык, проблем с переводом не будет, главное – представить доказательства. Мы писали в администрацию президента 29 раз! Оттуда наше письмо спускается главе Ошской области, те направляют письмо акиму Алайского района. Аким после беседы с нами понимает, что нам обязательно нужно встретиться с президентом и снова направляет письмо «наверх». Но оттуда опять письмо спускают в область», — рассказал собеседник.
Ражабали Кадыров отмечает, что положение этнических кыргызов в Афганистане очень тяжелое, во избежание их возможного исчезновения как этноса необходимо переселение, а силами одних общественных организаций это сделать невозможно из-за проблем с документами.
Нужна помощь государства. Необходимо попасть к президенту. А потом вместе с представителем правительства нужно поехать в Афганистан, встретиться с чиновниками и представить им доказательства этнической принадлежности.Ражабали Кадыров
Кроме этого, в случае переселения им необходимо помочь жильем, работой и получением образования, поскольку, по словам Кадырова, большинство желающих вернуться на родину не имеют средств даже на дорогу в Кыргызстан.
Ражабали Кадыров добавил, что готов обсудить пути решения проблемы со всеми, кто может и желает оказать дипломатическую и юридическую помощь. Связаться с ним можно по телефонам: 0508041691 и 772117182.