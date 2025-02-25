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Общество

Налоговая служба ищет в аренду серверное оборудование: объявлен тендер

Государственная налоговая служба объявила повторную закупку услуги по аренде серверного оборудования. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Планируемая сумма составляет 9,2 миллиона сомов. Тендер проводится в стандартном формате методом запроса котировок с квалификационными требованиями.

Согласно условиям, исполнитель должен предоставить услуги по аренде серверного оборудования в течение 12 месяцев после регистрации контракта в уполномоченном госоргане.

Срок подачи предложений истекает 27 февраля 2025 года.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/320977/
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