Вызов времени. Детям советуют прививать кибергигиену

Кибергигиену нужно прививать с детства. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель директора Государственного агентства по защите персональных данных Алмамбет Касымбеков.

По его словам, сотрудники госагентства провели обучение для директоров школ в Бишкеке, до конца года такие встречи планируется провести в образовательных учреждениях по регионам.

«Раньше в школах обучали основам безопасности жизнедеятельности. Почему бы один из модулей этого предмета не посвятить кибергигиене, цифровой безопасности в целом? Это уже вызов времени. Мы видим, что дети с 3-4-х лет уже пользуются телефоном и не понятно, своим или родительским аппаратом. Недавно видел новость о том, что в России девочка-подросток играла через телефон родителей и перевела крупную сумму денег мошенникам, которые связались с ней через мобильную игру. Для детей это просто цифры, и нужно объяснять им, как делать нельзя», — сказал Алмамбет Касымбеков.

Он озвучил ряд рекомендаций для родителей: