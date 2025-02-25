Депутаты намерены дать привилегии экс-торага, несмотря на возражения кабмина

Депутаты Жогорку Кенеша намерены наделить привилегиями бывших торага, несмотря на возражения кабмина.

Напомним, несколько народных избранников озаботились будущим бывших спикеров. Они инициировали изменения в Закон «О статусе депутата Жогорку Кенеша» «в целях определения статуса экс-торага ЖК и закрепления за указанным лицом дополнительных прав со стороны государства».

Законопроектом предлагается предоставить бывшему торага Жогорку Кенеша и его супруге (супругу) право на получение дипломатического паспорта, права на бесплатные медицинские услуги, а также на бесплатное пользование залами для официальных лиц и делегаций аэропортов, железнодорожных вокзалов и станций.

В кабмине дали отрицательное заключение на законопроект.

«...Создание отдельного статуса и привилегий для экс-торага ЖК может противоречить принципу равенства всех перед законом», — говорится в заключении кабмина за подписью Адылбека Касымалиева.

Один из инициаторов поправок в закон Улукбек Ормонов отметил, что депутаты согласны не присваивать статус «экс» бывшим торага.

«Можно называть просто спикер первого, второго созыва. Во-вторых, были возражения по поводу бюджета. По расчетам на одного бывшего торага предусмотрено 317 тысяч сомов. Эту сумму можно взять из фонда спикера», — сказал Улукбек Ормонов.

Так, комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту одобрил законопроект в первом чтении.