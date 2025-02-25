Переход на 12-летку. По республике не хватает более 163 тысяч ученических мест

Летом 2024 года отдел Министерства образования и науки КР проводил анализ готовности школ к переходу на 12-летнее образование. В том числе изучено количество свободных и недостающих мест.

Как сообщила 24.kg главный специалист управления школьного, внешкольного и дополнительного образования Фариза Солтогулова, анализ проведен по 2 тысячам 111 государственным и муниципальным школам.

Из них в 1 тысяче 534 школах всего имеется 488 тысяч 838 свободных мест.

Но при этом в 577 школах не хватает 163 тысячи 119 ученических мест.

«Проблема отмечается в основном в двух городах республиканского значения Бишкеке и Оше, а также в Джалал-Абадской, Ошской и Чуйской областях. Решение вопроса по созданию дополнительных ученических мест возложено на местную власть, районные администрации», — сказала Фариза Солтогулова.

Всего в стране на начало учебного года функционировало 2 тысячи 377 школ (в том числе 2 тысячи 173 государственных и муниципальных и 204 частных). В них обучалось около 1,5 миллиона учеников.

В связи с предстоящим переходом на 12-летнюю систему школьного обучения планируется ряд новшеств на 2025/26 учебный год. В том числе некоторые смогут перепрыгнуть через класс, а дети, прошедшие предшкольную подготовку, будут зачислены сразу во второй класс, минуя первый.

По новой концепции ступени образования делятся на три уровня: