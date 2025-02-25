В Кыргызстане предлагают запретить перепродажу легализованных авто

После легализации автомобилей с иностранными номерами будет запрещена их продажа. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

В пресс-службе ГУ «Унаа» подтвердили информацию, уточнив, что такое предложение рассматривается и будет согласовано с администрацией президента.

В пресс-службе пояснили, что по легализации автомобилей создана рабочая группа и ей дали два месяца на разработку механизмов.

«1 марта рабочая группа должна представить свои предложения. Предложение о запрете перерегистрации легализованных авто — решение коллегиальное», — добавили в «Унаа».

Напомним, в январе президент подписал указ о легализации машин с иностранными номерами. Кабинет министров проведет процедуру в три этапа:

первый предполагает легализацию авто, на которые есть все необходимые документы;

второй предусматривает регистрацию машин без документов, но соответствующих техническим требованиям;

третий разрешает владельцам авто без документов вывезти их за пределы страны или разобрать на запчасти.

С конца ноября 2024-го автомобили с армянскими и абхазскими номерами начали массово водворять на штрафстоянки. Водители Иссык-Кульской и Ошской областей обращались к руководству республики с просьбой решить проблему.