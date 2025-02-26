«Бир-Дуйно Кыргызстан» проведет в Бишкеке форум в честь 8 Марта

В Бишкеке 4 марта в 10.00 общественное объединение «Бир-Дуйно Кыргызстан» проведет гражданский форум возле памятника Уркуе Салиевой в честь Международного женского дня и важности роли женщин в продвижении трудовых прав с местного до глобального уровней. Об этом сообщили его организаторы.
Они приглашают принять в нем участие лидеров сообществ, гражданских активистов, лиц, принимающих решения, дипломатов и экспертов международных организаций, депутатов Жогорку Кенеша, институт омбудсмена, журналистов.
Программа форума включает три компонента:
- Обсуждение «Роль женщин в продвижении Резолюции Совета безопасности ООН 1325 и Национального плана действий по достижению гендерного равенства и продвижение прав женщин в Кыргызстане»;
- Защиту и продвижение трудовых прав в контексте Программы реализации руководящих принципов ООН предпринимательской деятельности в аспекте прав человека на 2025–2027 годы;
- Борьбу за мир и устойчивое развитие. Роль ОБСЕ в устойчивости ценностей человеческого измерения.