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Общество

«Бир-Дуйно Кыргызстан» проведет в Бишкеке форум в честь 8 Марта

В Бишкеке 4 марта в 10.00 общественное объединение «Бир-Дуйно Кыргызстан» проведет гражданский форум возле памятника Уркуе Салиевой в честь Международного женского дня и важности роли женщин в продвижении трудовых прав с местного до глобального уровней. Об этом сообщили его организаторы.

Они приглашают принять в нем участие лидеров сообществ, гражданских активистов, лиц, принимающих решения, дипломатов и экспертов международных организаций, депутатов Жогорку Кенеша, институт омбудсмена, журналистов.

Программа форума включает три компонента:

  • Обсуждение «Роль женщин в продвижении Резолюции Совета безопасности ООН 1325 и Национального плана действий по достижению гендерного равенства и продвижение прав женщин в Кыргызстане»;
  • Защиту и продвижение трудовых прав в контексте Программы реализации руководящих принципов ООН предпринимательской деятельности в аспекте прав человека на 2025–2027 годы;
  • Борьбу за мир и устойчивое развитие. Роль ОБСЕ в устойчивости ценностей человеческого измерения.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/321126/
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