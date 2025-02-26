Госкомрелигий объяснил священнослужителям новый закон о вероисповедании

Для членов Межконфессионального совета Кыргызстана провели специальное заседание. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Государственной комиссии по делам религий.

Мероприятие состоялось сегодня, 26 февраля, основной целью которого является разъяснение положений Закона Кыргызской Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», а также ряда его ключевых понятий. Представители Госкомрелигий подробно объяснили основные положения закона и ответили на вопросы участников.

Напомним, 1 февраля в Кыргызстане вступил в силу новый закон о свободе вероисповедания и религиозных объединениях. Одновременно внесены изменения в ряд законодательных актов, регулирующих религиозную сферу.