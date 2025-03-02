Неделя-24. Что решили по кыргызско-таджикской границе, и священный месяц Рамазан

У мусульман 1 марта начались священный месяц Рамазан и пост. По данным Духовного управления мусульман Кыргызстана, в этом году пост продлится до 29 марта (включительно). Орозо айт предположительно отметят 30 марта. Кстати, все желающие могут ознакомиться с календарем начала воздержания и разговения.

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В стране раскрыли очередной заговор. В Бишкеке и Чуйской области по обвинению в подготовке к организации массовых беспорядков, акций протестов и митингов задержали 11 человек, среди которых экс-депутат Жогорку Кенеша Бакыт Керимбеков и члены общественного движения «Кырк уруу жети дубан ынтымагы». Во время обыска у них обнаружили гранату, обрезы, пистолет, боеприпасы, камуфляжную форму, наркотики, религиозную литературу, специальные маски, инструкции по организации массовых беспорядков, холодное оружие, автомобильные номера, мобильные телефоны, флеш-карты и прочее.

Лондон объявил о крупнейшем с 2022 года пакете санкций против России. Он содержит 107 новых позиций. В санкционный список попал и кыргызстанский «Керемет Банк».

«Впервые мы используем новые полномочия для нацеливания на иностранные финансовые институты, поддерживающие российскую военную машину. Мы вводим санкции в отношении базирующегося в КР ОАО «Керемет Банк», что мешает РФ использовать международную финансовую систему для поддержки своих военных усилий», — говорится в заявлении правительства Великобритании.

Названа сумма легализации авто с правым рулем и иностранными номерами — примерно 102 тысячи сомов. По словам заместителя директора Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава Бакытбека Шералиева, сумма для всех, кто подпадает под легализацию, будет одинаковая вне зависимости от марки машины. Отметим, с 1 марта началась легализация авто с правым рулем и иностранными номерами. Процедура продлится до августа 2025 года.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Кыргызско-таджикская граница. Все, что известно о договоренностях на сегодня Фото аппарата кабмина. Главы ГКНБ КР Камчыбек Ташиев и ГКНБ РТ Саймумин Ятимов после подписания протокола по кыргызско-таджикской границе 27 февраля на объединенном заседании комитетов Жогорку Кенеша глава ГКНБ Камчыбек Ташиев впервые открыто рассказал о договоренностях по кыргызско-таджикской государственной границе. Редакция 24.kg собрала самые главные моменты из его выступления и другие известные на данный момент факты. ПОДРОБНЕЕ

Граница с Таджикистаном. Плюс к репутации и в политическую карму Неделю назад, 21 февраля, Кыргызстан и Таджикистан подписали соглашение о государственной границе. Вслед за главами ГКНБ обоих государств, Камчыбеком Ташиевым с кыргызской стороны и Саймумином Ятимовым с таджикской, историческим документ назвали журналисты и эксперты. Мы попросили аналитиков оценить значение урегулирования этого многолетнего приграничного спора для Центральной Азии с точки зрения обеспечения безопасности и потенциального экономического профита. Подробности у 24.kg. ПОДРОБНЕЕ

Коллапс, серый импорт или ненужная паника? Что с рынком лекарств Кыргызстана Фото из интернета. По национальной процедуре зарегистрировано 6 тысяч наименований лекарств, по требованиям ЕАЭС — лишь около 200 Кыргызстану грозит дефицит лекарств: тысячи препаратов могут исчезнуть с рынка к 2026 году, заявили в Торгово-промышленной палате. По решению ЕЭК регистрация по национальной процедуре потеряет юридическую силу. Однако не все успеют это сделать к 31 декабря по каждому из находящихся сейчас в обороте лекарств на уровне ЕАЭС. Редакция 24.kg узнала у специалистов, чего ждать нашей республике. ПОДРОБНЕЕ

Контроль за ценами на продукты в Кыргызстане. Что есть в плане действий кабмина Кабинет министров Кыргызстана принял план по сдерживанию цен на социально значимые продукты в 2025 году. Он включает 14 основных задач, каждая из которых детализирована конкретными мерами, индикаторами достижения результата, ответственными исполнителями, сроками реализации и источниками финансирования. ПОДРОБНЕЕ

Живут не только на Памире. Афганские кыргызы просят власти КР о помощи Фото 24.kg. Абдымалик Бекзат — праправнук Алымбека датки и Курманджан датки В Афганистане этнические кыргызы живут не только на Памире, но и в остальных частях страны. По некоторым данным, сейчас в Афганистане проживает более тысячи этнических кыргызов, но часть из них желает переселиться в Кыргызстан и просит помощи властей. Новое руководство Афганистана не против выезда из страны этнических кыргызов, но для этого им необходимо помочь с документами. ПОДРОБНЕЕ

Смог в Бишкеке. Продолжаются споры, какой уголь использовать лучше Этой зимой Бишкек снова лидировал в рейтингах по загрязнению воздуха. И, как обычно, вопрос о решении проблемы смога в парламенте поднимали зимой. Депутат Балбак Тулобаев не раз требовал запретить ввоз в столицу кара-кечинского угля, он обвинил в загрязнении воздуха и Кантский цементно-шиферный завод. По утверждению нардепа, зольность кара-кечинского угля высокая, что влияет на образование смога, а дым от трубы цемзавода прямиком идет на столицу. Чтобы узнать, так ли это, 24.kg обратилось к экспертам. ПОДРОБНЕЕ

Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан Фото из интернета. Люди пожилого возраста в эти дни воздерживаются от пищи по своему усмотрению В Кыргызстане 1 марта начался священный месяц Рамазан. В эти дни мусульмане должны воздерживаться не только от приема пищи, но и беречь от искушений глаза, уши и язык, то есть не сплетничать, не произносить бранных слов, а направить все силы на благие дела. 24.kg совместно с ДУМК подготовило советы, как лучше провести священный месяц. ПОДРОБНЕЕ

Какие болезни могут обостриться во время Орозо и что с этим делать В Кыргызстане 1 марта начались месяц Рамазан и месячный пост у мусульман. Эти дни — одно из самых важных для испытания веры. Ислам призывает воздерживаться не только от приема пищи, но и беречь от искушений свои глаза, уши и язык, то есть не сплетничать, не судачить по пустякам, не браниться, а направить силы на благие дела. ПОДРОБНЕЕ

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Есть жалобы на милиционеров? Номера службы внутренних расследований МВД Служба внутренних расследований МВД просит граждан, столкнувшихся с вымогательством или прочими нарушениями закона со стороны правоохранителей, незамедлительно сообщить об этом. ПОДРОБНЕЕ

Переход на 12-летку. Что нужно знать родителям будущих школьников Фото из интернета. Для начала надо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Мектеп» В Кыргызстане весной начинается электронная запись в школу на следующий учебный год. В связи с переходом на 12-летнее образование в 2025-м регистрация будет вестись не только в первый класс, но и во второй. Редакция 24.kg собрала известную на сегодня информацию о приемной кампании. ПОДРОБНЕЕ

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