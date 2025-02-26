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Общество
Сюжет: Семейное насилие

Избиение кыргызстанки в Турции. Мать и ребенок вернулись на родину

Гражданка Кыргызстана Г.К., которую в конце января 2025 года избил супруг — гражданин Турции, вернулась на родину с ребенком. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Министерство выражает благодарность Генеральному консульству КР в Анталье и всем, кто оказал поддержку в защите прав женщины и содействовал ее безопасному возвращению, неравнодушным гражданам, чья помощь сыграла ключевую роль в решении важного вопроса.

Ведомство подтвердило приверженность защите прав и интересов кыргызстанцев за рубежом и продолжит оказывать всестороннюю поддержку соотечественникам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.

Ранее сообщалось, что в Анталье кыргызстанку избил супруг — гражданин Турции. Он забрал у нее ребенка. Данный случай вызвал широкий общественный резонанс в КР.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/321171/
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