Непал включен в список высокорискованных стран, который обновила Финразведка КР

Непал включен в список высокорискованных стран, который обновила Государственная служба финансовой разведки Кыргызстана.

По данным ведомства, в перечне указаны государства, которые попадают под действие мер повышенного финансового контроля. Непал включен в скорректированный список, а Филиппины из него исключены.

Отмечается, что основанием для включения Непала в список высокорискованных стран послужило его присутствие в списке Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Это международная группа по борьбе с финансовыми преступлениями.

В списке, составленном Финразведкой, указаны 64 государства, в том числе Йемен, Ангола, Аруба, Кения, Иран, Лаос, Афганистан, Мозамбик, Монако, Хорватия, Нигерия и другие.

В соответствии с положением о порядке применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран, утвержденным постановлением правительства КР, власти могут использовать применение усиленных мер надлежащей проверки клиента при установлении деловых отношений и (или) осуществлении операций (сделок) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных государств. Эта мера применяется финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц; предоставлять в орган финансовой разведки сообщения о любых операциях (сделках) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран, независимо от суммы совершенной операции (сделки).