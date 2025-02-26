Транспортная артерия, соединяющая Бишкек с международным аэропортом «Манас», в ближайшее время перейдет под управление мэрии столицы. Об этом сообщается на портале «Токтом».

По его данным, кабмин одобрил реализацию пилотного проекта по передаче полномочий от Министерства транспорта и коммуникаций городским властям.

Соответствующее постановление принято 20 февраля. Согласно документу, с 28 февраля муниципалитет на два года возьмет на себя функции по управлению трассой Бишкек — аэропорт «Манас». Это решение призвано повысить эффективность управления автомобильной дорогой.

В рамках пилотного проекта мэрия будет отвечать за полный цикл обслуживания трассы. Сюда входят содержание и ремонт дорожного полотна, обеспечение его сохранности, развитие и функционирование элементов обустройства (освещение, разметка, знаки), а также предоставление во временное пользование участков полосы отвода и придорожной полосы в соответствии с порядком, действующим на территории города.