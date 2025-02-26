Владельцу центра отдыха выписали штраф на сумму 100 тысяч сомов. Он добровольно демонтировал три объекта: два нежилых помещения и магазин.


Управление продолжает работу по выявлению и пресечению незаконного использования муниципальной земли и призывает всех граждан соблюдать законодательство в сфере землепользования.