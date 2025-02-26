Специалисты управления по контролю за землепользованием совместно с Первомайской администрацией, ДУМИ и ГУ «Бишкекглавархитектура» выявили на территории ЦО «Тартуга» нежилые помещения, возведенные на муниципальной земле без разрешительных документов. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.