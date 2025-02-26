«Асман Эйрлайнс» получила предписание от Антимонополии. Ответ авиакомпании

Авиакомпания «Асман Эйрлайнс» получила предписание от Службы антимонопольного регулирования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной стало несвоевременное предоставление информации, запрошенной антимонопольным ведомством.

«Служба проводит анализ состояния конкуренции на рынке пассажирских авиаперевозок в Кыргызстане. В рамках этого анализа в адрес «Асман Эйрлайнс» направлен запрос на предоставление необходимых сведений, и сделан он в соответствии со статьями 14 и 15 Закона «О конкуренции». Однако в установленные сроки авиакомпания не предоставила запрашиваемую информацию. Это расценили как нарушение статьи 15 закона, которая обязывает хозяйствующие субъекты представлять антимонопольному органу необходимые документы и информацию, включая сведения, составляющие коммерческую тайну», — говорится в сообщении.

В связи с этим в соответствии со статьей 19 Закона «О конкуренции» служба вынесла в отношении ОсОО «Асман Эйрлайнс» предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства.

В авиакомпании рассказали 24.kg, что всю необходимую информацию антимонопольному органу компания отправила еще 20 февраля. «Предписание мы отработали и все отправили Антимонопольной службе, как полагается», — рассказали там.