Можно ли избежать деменции? Невролог о том, как дожить до старости в ясном уме

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается более 55 миллионов человек с деменцией, из которых более 60 процентов проживают в странах с низким или средним уровнем дохода. Каждый год регистрируют почти 10 миллионов новых случаев.

Что это за недуг, можно ли его избежать и почему важно не затягивать с визитом к доктору? Об этом 24.kg рассказала невролог, врач отделения неврологии № 3 Национального госпиталя Дариха Бакаева.

Фото из архива собеседницы. Дариха Бакаева

— Это синдром, который приобретается при органических поражениях головного мозга. Данным термином описывается несколько заболеваний, оказывающих негативное влияние на память, мышление и способность к повседневной деятельности. Деменция прогрессирует с течением времени, это необратимый процесс.

В конечном счете деменция приводит к полной социально-бытовой беспомощности и деградации личности. Больной требует постоянного присмотра и ухода. Поэтому заболевание затрагивает не только пациента, но и его родственников, увеличивая социально-экономическое бремя.

Иногда забывчивость, снижение памяти, способностей к обучению списывают на физиологическое старение организма. Да, возрастное снижение когнитивных функций — это естественный процесс. Деменция же всегда является следствием органического поражения структур головного мозга, центральной нервной системы (ЦНС).

— Что может приводить к деменции?

— Деменция является результатом различных патологий и травм, затрагивающих головной мозг.

Прежде всего, это нейродегенеративные заболевания центральной нервной системы, в том числе болезнь Альцгеймера, болезнь Пика, хорея Хантингтона и другие. Во время этих заболеваний происходит прогрессирующая гибель нейронов головного мозга.

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Во-вторых, причиной деменции могут быть сосудистые патологии: церебральный атеросклероз, последствия острых нарушений мозгового кровообращения, избыточное содержание холестерина в крови.

Третья группа причин — это черепно-мозговые травмы, опухоли головного мозга.

Такие хронические заболевания, как эпилепсия, рассеянный склероз, а также длительный прием некоторых лекарственных препаратов (противосудорожные, транквилизаторы и другие), тоже приводят к постепенному разрушению нейронов. Негативно на здоровье могут отразиться алкогольная зависимость, эндокринные заболевания, метаболические нарушения.

Проблема деменции в существенно большей степени, прямо или косвенно, затрагивает женщин. Это связано с тем, что продолжительность жизни у них выше, чем у мужчин. Плюс женщины тратят больше времени на оказание помощи членам семьи с деменцией.

Какие факторы повышают риск развития деменции: возраст (недуг чаще распространен среди лиц в возрасте от 65 лет и старше);

повышенное артериальное давление (гипертония);

атеросклеротические изменения сосудов;

сахарный диабет, ожирение;

курение и другие вредные привычки;

избыточное потребление алкоголя;

малоподвижный образ жизни;

социальная изоляция;

депрессия.

— Какие признаки могут насторожить?

— Деменция в основном поражает пожилых людей, однако не у всех людей с наступлением старости она развивается.

На начальных стадиях можно заметить ухудшение памяти, трудности с освоением новой информации, затруднения с самостоятельным выполнением бытовых задач, изменчивость настроения, периодическую дезориентацию в знакомой местности.

Все это можно списать на возраст, и это чревато дальнейшим усугублением состояния здоровья. Поэтому обязательно надо пройти обследование и начать лечение. При своевременном комплексном подходе можно замедлить необратимый процесс.

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Диагноз «Деменция» выставляется неврологами, психиатрами, нейропсихологами.

При средней стадии сохраняется способность к самостоятельному удовлетворению своих элементарных физиологических потребностей.

По мере прогрессирования больной не узнает близких, у него резкие перепады настроения, появляется придирчивость, ворчливость, позже начинается острая психотическая симптоматика, которая проявляется немотивированной агрессией, бредовыми идеями или галлюцинациями. Отмечается дезориентация личности, в местности и во времени, снижается двигательная активность. Появляется необходимость постороннего ухода.

— Какое лечение и уход?

— Деменция неизлечима, но есть способы поддержки людей, живущих с этим заболеванием.

Немедикаментозная коррекция когнитивно-поведенческих расстройств предусматривает физическую и социально-бытовую активность.

Нужно повышать уровень качества жизни, заниматься спортом, лечебной физкультурой, ходьбой на свежем воздухе. Все это помогает улучшить мозговое кровообращение.

Важно лечение сопутствующих заболеваний, контроль артериального давления, уровня сахара и вязкости крови, уровня холестерина в крови. Надо наблюдаться у семейного врача, кардиолога или невролога.

Медикаментозное лечение предусматривает использование специфических препаратов.

Одновременно можно обучить близких основам поведения, общения с больным. Некоторым членам семьи, возможно, потребуется психологическая помощь, когда они ухаживают за пациентом с деменцией в терминальной стадии.

Специфической профилактики нет.

Риск снижения когнитивной функции и развития деменции можно снизить, если поддерживать физическую активность, отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя, контролировать вес, правильно питаться (рекомендуется средиземноморская диета).

Кроме того, важна регулярная умственная работа (читать книги, учить иностранные языки), здоровый сон, социальная активность и положительный эмоциональный фон.

Дожить до старости в ясном уме и твердой памяти можно. Пример тому — некоторые кыргызстанцы в селах, которые доживают до 90 лет. Значит, они соблюдали все рекомендации.