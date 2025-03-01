Азат Идирисов — не только талантливый живописец, художник-постановщик и бутафор, но и детский тренер по футболу.

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Мы поговорили с Азатом о его творческом пути, работе с детьми и о том, что для него значат искусство и спорт.

— Расскажите немного о себе, начале творческого пути и тренерской карьеры.

— Я рисую с детства, у меня родители художники, так что это у меня наследственное. Окончил Художественное училище имени Семена Чуйкова и Академию художеств имени Тургунбая Садыкова. Также с детства играл в футбол, участвовал в лигах за разные команды.

Сколько себя помню, эти две части моей жизни всегда шли бок о бок. В моем окружении и творческие люди, и футболисты.

Даже будучи уже юношей, любил проводить время с детьми на импровизированном футбольном поле. Потом это переросло в профессию, отучился в нашей федерации (сейчас Кыргызский футбольный союз. — Прим. 24.kg).

— Что вас больше всего вдохновляет в жизни?

— Больше всего меня вдохновляют преданные своему делу люди, а также те, которые умеют мыслить нестандартно.

— Видите ли вы какие-либо параллели между творчеством и спортом? Например, в плане дисциплины и выражения себя.

— Если сравнивать живопись и футбол, то, наверное, можно сказать, что в этих делах одна из важных вещей — это наблюдательность, умение замечать особенности. Хорошая, поставленная игра в команде — это как искусное произведение, красота присутствует и там, и там. Ну и чтобы достичь этой красоты, нужно много терпеливо и кропотливо трудиться.

— Что для вас самое важное в работе с детьми? Не хотите ли обучать их рисованию?

— В работе с детьми важно учитывать психологию, возрастные особенности, физиологию. Каждый возраст — это другой мир. Нужно находить подход, увлечь игрой, разжечь интерес к ней.

Рисование, кстати, тоже преподавал. У нас была практика во время учебы, самостоятельно тоже поработал.

— Расскажите о вашем участии в выставках.

— Участвовал в нескольких республиканских выставках, в составе группы наших художников — в Узбекистане. Еще на Северном Кипре были экспозиции, в том числе и персональные. Также принял участие в выставках современного искусства.

— Какие у вас планы на будущее, как художника и как тренера?

— Планы — учиться, развиваться и практиковаться, изучать передовые методологии. В последнее время на творчество времени меньше остается, но идеи есть.

— Что вы считаете своим высшим достижением?

— Высшие достижения? Я думаю, они еще впереди.