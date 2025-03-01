Район отключения:

  • жилмассив «Энесай»;
  • жилмассив «Дордой-1»;
  • жилмассив «Дордой-2».

Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборе «Энесай» и городских водопроводных сетях.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.