Бишкекчан и гостей столицы приглашают на празднование Масленицы

В Бишкеке 2 марта отпразднуют Масленицу. Об этом в соцсетях сообщило посольство России в Кыргызстане.

В программе игры и народные забавы, мастер-классы по рисованию и изготовлению масленичных кукол, аквагрим, ярмарка народно-прикладного искусства, традиционные масленичные угощения, хоровод и сожжение чучела Масленицы. Запланирована концертная программа с участием коллективов Ассамблеи народа Кыргызстана, ансамблей «Улыбка», «Исламей» и «Сувенир», а также выступление аниматоров и солистов.

Мероприятие пройдет на площади перед зданием Министерства культуры КР.

Гуляния пройдут также в городах Канте, Кара-Балте, Караколе и селе Ленинском.

Организаторами выступают Русский культурный центр «Гармония» совместно с посольством Российской Федерации, мэрией города Бишкека и Интернациональным союзом казаков Семиречья «Наследие».