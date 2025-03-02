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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 2 марта без осадков. Температура воздуха днем ожидается +11 градусов.

У кого намечается той

Кундузбек Сулайманов

Родился 2 марта 1967 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Эркин Айдит

Родился 2 марта 1972 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Королевстве Бельгия, Нидерландах и Люксембурге по совместительству, постоянный представитель КР при Европейском союзе.

Памятные даты

Кыргызстан вступил в ООН

2 марта 1992 года перед зданием ООН в Нью-Йорке поднят флаг Киргизской ССР, так как парламент КР не успел к этой дате принять новый флаг.

В этот день в организацию также приняты Азербайджан, Армения, Казахстан, Молдова, Сан-Марино, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Введена купюра достоинством 5 тысяч сомов

Это произошло в 2009 году.

На лицевой стороне изображен портрет народного артиста СССР, народного художника Киргизской ССР, мастера спорта Суйменкула Чокморова.

Водяной знак выполнен также в виде портрета. Кроме того, применено новшество — «волшебные цифры», обозначающие номинал, которые под различными углами появляются и исчезают на банкноте.

Международный день детского телевидения и радиовещания

Отмечается в первое воскресенье марта. Он введен ЮНИСЕФ в 1991 году и призывает не забывать о маленьких и самых неравнодушных телезрителях.

Свой профессиональный праздник в этот день отмечают все работники, занятые производством детских телевизионных программ и радиопередач.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Тургунбек Бердалиев

open.kg
Фото open.kg. Тургунбек Бердалиев

Родился 2 марта 1947 года в селе Орто-Алыш. Киноактер, продюсер.

С 1970-го, после окончания учебы, вошел в актерскую труппу Кыр­гызского государственного академического драмтеатра.

Сниматься в кино начал с 1965 года. В картине «Самая послушная» ис­полнил небольшую, но колоритную, запомнившуюся зрителям роль жениха Бекташа.

Снимался в фильмах «Выстрел на перевале Караш» (1968), «Поклонись огню» (1971), «Провинциальный роман» (1981).

Удачной оказалась ра­бота над образом Джантая в двухсерийном фильме «Я — Тянь-Шань» (1972, «Мосфильм»).

Умер государственный деятель Болот Мамбетов

Родился в 1907-м. Советский партийный и государственный деятель Киргизской ССР.

Окончил Московский институт инженеров водного транспорта по специальности «инженер-гидротехник». Кандидат экономических наук (1953).

С 1954 по 1961 год — министр водного хозяйства Киргизской ССР, с 1961 по 1968 год — председатель Совета Министров Киргизской ССР, депутат Верховного Совета СССР 6-го созыва.

Умер 2 марта 1990-го в Москве.

В Бишкеке установлен памятник Болоту Мамбетову на Аллее государственных деятелей Киргизии ХХ века на улице Пушкина. Также его именем названа одна из улиц.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/321455/
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