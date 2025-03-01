Финразведка включила ряд криптообменников в перечень отмывающих деньги компаний

Государственная служба финансовой разведки Кыргызстана включила ряд криптовалютных компаний в перечень организаций, «в отношении которых имеются сведения об их участии в отмывании преступных доходов». Об этом сообщает ForkLog.

По его данным, постановление находится в закрытой части сайта, однако документом поделился ряд Telegram-каналов.

В список вошли 22 компании, в том числе базирующиеся в России. Регулятор запретил вести с ними деятельность коммерческим банкам и нефинансовым организациям.

Уточняется, что на основании уточненных данных одну криптовалютную биржу и один криптообменник исключили из перечня Финразведки. Клиентам этих компаний вернули доступ к банкам КР.

В криптосообществе выразили надежду на то, что другие фирмы также смогут в скором времени «разрешить возникшее недоразумение».

В настоящее время регулятор инициировал обсуждение по изменению регулирования сферы виртуальных активов в стране с целью устранения неточностей и повышения прозрачности рынка. Предложения от заинтересованных лиц принимаются до 10 марта.

В конце 2024-го Минфин сообщал, что налоговые сборы с местных майнеров сократились на 50 процентов в годовом отношении.

Ранее стало известно, что по состоянию на 20 февраля 2025 года Финнадзор выдал 148 лицензий на осуществление деятельности поставщиков услуг виртуальных активов. Из них 8 лицензий получили операторы торгов виртуальных активов, остальные 140 предоставлены операторам обмена виртуальных активов.

Ведомство также выдало 10 сертификатов на осуществление майнинга.