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Общество

ВОЗ: Смертность от рака груди в мире вырастет на 68 процентов к 2050 году

Смертность от рака груди в мире вырастет на 68 процентов к 2050 году. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения со ссылкой на новые прогнозы Международного агентства по изучению рака.

СМИ
Фото СМИ. Символ Всемирного месяца (октябрь) борьбы с раком молочной железы, который объявлен ВОЗ в 1993 году

Уточняется, что через 25 лет количество смертей от рака молочной железы в мире увеличится на 68 процентов, а количество новых случаев заболевания — на 38 процентов. Это составит 3,2 миллиона новых диагнозов и 1,1 миллиона смертей ежегодно.

По данным ВОЗ, в 2022-м рак груди диагностирован у 2,3 миллиона женщин, из которых 670 тысяч скончались. Это заболевание является самым распространенным видом онкологии среди женщин: у каждой 20-й женщины в течение жизни будет диагностирован рак молочной железы.

Наибольший уровень заболеваемости наблюдается в Северной Европе, Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии.

В развивающихся странах, особенно в Тихоокеанских островных регионах (Меланезия, Полинезия) и Западной Африке, смертность значительно выше из-за отсутствия доступа к ранней диагностике и лечению. В бедных государствах 56 процентов женщин с диагнозом «рак груди» умирают от этого заболевания, тогда как в богатых странах этот показатель составляет 17 процентов.

Большинство случаев рака груди выявляется в середине жизни или позже. Однако в Африке 47 процентов случаев приходится на женщин моложе 50 лет, в то время как в Северной Америке и Европе этот показатель составляет 18-19 процентов, а в Океании — 22 процента.

Только семь государств — Бельгия, Дания, Литва, Мальта, Нидерланды, Словения и Швейцария — достигли глобальных целей ВОЗ по ежегодному снижению смертности от рака груди на 2,5 процента. Если все страны достигнут этой цели, к 2050-му количество смертей от рака груди сократится почти вдвое.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/321500/
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