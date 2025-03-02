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Общество

В Казахстане предлагают ввести идиот-тест для злостных нарушителей ПДД

Сенатор Казахстана Марат Кожаев предложил ввести ряд мер для решения проблемы осознанных нарушений Правил дорожного движения.

СМИ
Фото СМИ. Сенатор Казахстана Марат Кожаев предлагает ввести идиот-тест для злостных нарушителей ПДД

По его словам, в республике есть водители, которые совершают от 100 до 300 нарушений в год, но при этом спокойно платят штрафы, не ощущая никакой ответственности.

Для борьбы с такими нарушителями сенатор предложил ввести так называемый идиот-тест.

«В нашей стране существует целый пул, уже организовались группы таких. Давайте я вам их назову так — «хайпожоров» на дорогах, которые вопреки всем установленным Правилам дорожного движения превышают скорость, ездят демонстративно, подвергают опасности жизнь и здоровье людей. Они совершают от 100 и выше однотипных нарушений в год, то есть систематически нарушают Правила дорожного движения. И это фиксируется объективными системами контроля, то есть видеокамерами. Есть водители, которые от 100 до 300 нарушений совершили в течение года. И спокойно все они оплачивают штраф. Для таких граждан, получается, этот штраф никакой профилактической нагрузки не несет», — пояснил инициативу он.

Марат Кожаев добавил, что подобная практика применяется в Германии.

«Может быть, этот человек идиот. Может, этого человека надо отправить на «идиотен-тест»? Такие тесты существуют в мире. В Германии есть такой «идиотен-тест». Я не придумываю. Я даже позвонил в Германию и спросил, есть ли такое. Мне подтвердили», — сказал он.

«Идиотен-тест» (Idiotentest) — народное название медико-психологической экспертизы (MPU) для водителей в Германии.

Тест является единственным способом вернуть права после того, как водителя поймали пьяным за рулем или при повторяющихся нарушениях, например, 10 штрафов за превышение скорости.

Экспертиза состоит из трех частей: анализы, проверка скорости реакции и собеседование с психологом, на котором задают каверзные вопросы. Специалист может задавать нестандартные вопросы, включая сценарии и проверку этических суждений.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/321503/
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