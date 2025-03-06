00:32
USD 87.45
EUR 94.89
RUB 0.98
Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть две кыргызские драмы, триллер режиссера Мела Гибсона и научно-фантастическую картину с Робертом Паттинсоном.

1
«Көз ирмем» (драма)

Молодой предприниматель Медер в поисках карьерного роста решает отложить семейные планы. Случайно попав в будущее, он узнает, что его 20-летний сын, которого он бросил, ищет отца. Чтобы наладить свою жизнь, Медеру нужно подружиться со своим ничего не подозревающим сыном и заодно научиться быть отцом, другом и человеком.

2
«Жол» (комедийная драма)

Земли предков, родной айыл, родной язык, родина... Для декана факультета Мурата это не просто слова. Он патриот в каждой клетке своего тела. Но когда узнает, что его сын стал гражданином другой страны, а внук полностью забыл родной язык, мир Мурата рушится. Он решает познакомить их с родным краем и передать им традиции предков.

3
«Микки 17» (фантастика)

«Одноразовый сотрудник» Микки участвует в колонизации ледяного мира. После смерти Микки его сознание каждый раз загружается в новое тело.

4
«Особо опасный пассажир» (боевик)

Маршал авиации, перевозящая преступника на маленьком самолете, оказывается в ловушке, когда подозревает, что их пилот не тот, за кого себя выдает.

5
«Царевна-Лягушка» (фэнтези)

В пруду городского парка живет лягушка, которая очень любит смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она увидела мультфильм, в котором такая же, как она, ловит стрелу и превращается в прекрасную девушку. Это так впечатляет ее, что она принимает происходящее за действительность и отправляется на поиски волшебной стрелы. Но вместо нее ловит мячик для гольфа.

6
«В Потерянных землях» (фэнтези)

После гибели цивилизации, какой ее знает человечество, в мир вернулись магия и монстры. Могущественная ведьма Серая Элис по тайному заданию королевы отправляется из последнего города Земли в опасные Потерянные земли. Вместе с таинственным проводником Бойсом ей предстоит до полной Луны найти источник силы, что может обращать человека в зверя.

7
«Реинкарнация. Предсмертные муки» (ужасы)

Супруги попадают в страшную автокатастрофу. Выживший пожилой отец семейства Пак находится на грани жизни и смерти. Ходят слухи, что Пак выжил не просто так — он заключил сделку с могущественным и опасным демоном, который не даст ему умереть. У старика не осталось сил сдерживать демона, и сущность начинает входить во вкус, убивая и мучая тех, кто рядом.

8
«Бабушка на миллион» (драма)

Парня М в жизни интересуют только видеоигры, но зарабатывать на стримах, как оказалось, не так легко. Когда выясняется, что умерший дед по отцовской линии завещал дом внучке, которая за ним ухаживала, М решает, что будет заботиться о бабушке по материнской линии, у которой недавно обнаружили рак в IV стадии. Парень переезжает к бабуле с твердым намерением стать ее любимым наследником и получить дом.

9
«Пигси: Путешествие сквозь время» (мультфильм)

Далекое будущее. Ленивый и эгоцентричный Пигси отправляется в путешествие, чтобы найти счастье и лучшую жизнь. Его ждут приключения и испытания, долгий и непростой путь, который должен привести его к знанию о том, что настоящее счастье может быть ближе, чем ему кажется.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/321877/
просмотров: 2436
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на выходные: праздничные концерты, мастер-класс и выставки
В Бишкеке в прокат выходит кыргызская драма «Көз ирмем»
Руслан Акун снимает продолжение фильма «Рай под ногами матерей»
Афиша Бишкека на неделю: киноновинки, балет и выставки
Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, спектакли и новые выставки
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Афиша Бишкека на неделю: этно-мюзикл, спектакль-притча и фестиваль искусств
Режиссеры из Германии сняли фильм о женщинах из кыргызского села
Афиша Бишкека на выходные: концерт саундтреков, выставки и театральные премьеры
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Разгул стихии. Как застраховать и&nbsp;получить компенсацию за&nbsp;жилье в&nbsp;Кыргызстане Разгул стихии. Как застраховать и получить компенсацию за жилье в Кыргызстане
Поддерживаете&nbsp;ли вы&nbsp;переход на&nbsp;12-летку? Опрос Поддерживаете ли вы переход на 12-летку? Опрос
Бизнес
Мегапроект &laquo;Все в&nbsp;одном&raquo; Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек? Мегапроект «Все в одном» Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек?
MEGA поздравила женщин с&nbsp;8&nbsp;Марта: цветы, подарки и&nbsp;теплые слова благодарности MEGA поздравила женщин с 8 Марта: цветы, подарки и теплые слова благодарности
MEGA и&nbsp;IT-школа MegaLab запускают социальный проект &laquo;IT-Maмa&raquo; MEGA и IT-школа MegaLab запускают социальный проект «IT-Maмa»
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
8 марта, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg поздравляет женщин Кыргызстана с праздником 8 Марта
7 марта, пятница
23:35
Создан первый в мире компьютер на основе человеческих клеток
22:59
Трамп хочет пересмотреть договор о границе между США и Канадой — NYT
22:31
Поддался эмоциям. Полпред Баткена попросил прощения у жителей села Достук
22:31
В Казахстане тюлени отошли от берега в поисках пищи и заблудились в степях
22:00
Разгул стихии. Как застраховать и получить компенсацию за жилье в Кыргызстане