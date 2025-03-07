Пилят деревья и расширяют трассу. Ремонт дороги от Лебединовки до объездной

Министерство транспорта и коммуникаций начало реконструкцию дороги возле села Восток, соединяющую Лебединовку с объездной трассой. Сейчас там по одной полосе в обе стороны.

Вдоль дороги пилят деревья и расширяют обочины. Реконструкцию трассы — 5,1 километра — обещают завершить за полтора года. Работы начали от кладбища села Восток в северном направлении.

По данным Минтранса, на реконструкцию дороги из бюджета выделили 574,4 миллиона сомов. После завершения работ она станет четырехполосной — по две в каждую сторону с разделительными ограждениями.