7 марта: где в Бишкеке отключат свет

В Бишкеке возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.00 — 11-й микрорайон, 17а, отрезки улиц Осмонкула, Жумабека, переулки Дунайский, Узгенский, отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Суюмбаева, Керимова;
- 12.00-18.00 — отрезки улиц Морозова, Курманджан Датки;
- 9.30-16.30 — улица Кулатова, 6;
- 9.00-17.00 — отрезки проспекта Чуй, улицы Тоголока Молдо, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Тыналиева, Эр-Тайлак, Иманалиева, Абдрахманова), проспект Чуй, 172;
- 9.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Кок-Добо, Садырбаева, Баба-Ата, Кара-Коо, Эр-Тайлак, Иманалиева, Абдрахманова), село Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Панфилова, Тихая, переулки Советский, Полярный);
- 13.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бакаева, Он-Арча, Абдрахманова, Куюкова, Кара-Коо);
- 9.00-14.30 — жилмассив «Ак-Орго» (улица Алыкулова);
- 9.00-12.00 — жилмассив «Мурас-Ордо» (улицы Мурас-Ордо-12 — Мурас-Ордо-14);
- 13.00-15.30 — жилмассив «Мурас-Ордо» (улицы Мурас-Ордо-5 — Мурас-Ордо-10);
- 14.00-17.00 — отрезки улиц Кустанайской, Балбан-Таймаш-1 — Балбан-Таймаш-4;
- 9.30-12.00 — отрезки улиц Республиканской, Мидина;
- 12.30-17.00 — отрезки улиц Кунгой, Кок-Сай.