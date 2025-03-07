Афиша Бишкека на выходные: праздничные концерты, мастер-класс и выставки

Театры

8 марта. Этно-мюзикл «Раймалы и Бегимай»

Раймалы и Бегимай как акыны-певцы воплощают идеалы любви и искусства, но их судьба демонстрирует, что даже самые возвышенные эмоции могут быть разрушены обстоятельствами. Таким образом, произведение подчеркивает, что любовь действительно вечна, однако на ее пути стоят многочисленные преграды. Подробнее

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.30.

8 марта. Спектакль «Эти свободные бабочки»

Это абсолютно бродвейская история о любви. Он сын известной писательницы, она взбалмошная, экстравагантная, мечтает о карьере актрисы в местном театре. На пути к счастливому финалу обоим предстоят искушения и испытания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

8 марта. Спектакль «Ай-Булут» («Невесомость»)

Одной из самых закрытых тем в обществе и даже в искусстве нашего региона является тема тела. На это имеется множество различных социально-культурных причин. Табуированность человеческого, особенно женского, тела сковывает нас не только физически, но и психологически.

«Театр 705», 19.00.

8 марта. Спектакль «Мастер и Маргарита»

Вас ждет яркое сценическое воплощение истории о любви, власти, предательстве и поиске истины. В спектакле принимают участие известные актеры: Ивар Калныньш, Наталья Гончарова, Артем Глотов, Анна Фирсова, Владимир Бегма и другие.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 19.00.

9 марта. Балет «Корсар»

В основе сюжета история любви пирата Конрада и красавицы Медоры. Преодолев многочисленные препятствия и происки врагов, свободные и счастливые, они вновь плывут навстречу приключениям.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 17.00.

9 марта. Спектакль « Легкое знакомство »

Тонкий юмор спектакля, лиризм, захватывающий сюжет, диалог героев держат зрителя в напряжении до самой последней минуты.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Выставки, ярмарки

9 марта. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

12 февраля — 15 марта. Выставка «Великий шелковый путь. Часть 3»

Свои работы представят известные кыргызские художники: Таалайбек Усубалиев, Суйутбек Торобеков, Бектен Усубалиев, Ормонали Идирисов, Жусуп Матаев, Сапарбай Осмоналиев, Каныбек Давлетов и Аскар Турумбеков.

«Галерея М», 10.00-22.00.

1-18 марта. Выставка «Меня слышно (?)»

«Меня слышно (?)» — это исследование тонкостей межчеловеческих отношений. Через инсталляции, видео, фотографию и текст автор предлагает взглянуть на привычные элементы коммуникации — слова, лица, жесты.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1 марта — 6 апреля. Выставка «АрКа: Пространство жизни»

В своем творчестве Турар Турганалы обращается к архетипическим образам, исследуя, как символ оси мира — от древнего древа жизни до отражений из эпического мира Манаса, которые продолжают звучать в современности. Персональная выставка дополнена туш-кийизами из коллекции КНМИИ, созданными мамой автора Жеңилдик Аралбаевой.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, выступления

8 марта. Спектакль «Однорукий из Спокана»

Семнадцать лет назад он стал жертвой «веселого» розыгрыша. С тех пор скитается по Америке, чтобы найти ее, свою руку. Он выглядит смешным и нелепым в своей одержимости, и поэтому его часто пытаются обмануть. Этот раз не стал исключением. Парочка аферистов просто хотела заработать. Но они даже не догадывались, что в результате им придется спасать свои глупые жизненки.

Сбор на перекрестке улиц Байтика Баатыра и Медерова, 18.45.





8 марта. Праздничный концерт

Вас ждут яркие выступления популярных артистов, вдохновляющая музыка, атмосфера весны и радости. Подарите себе и своим близким вечер эмоций, любви и красоты.

Дворец спорта имени Кожомкула, 19.30.

8 марта. Концерт «Для милых дам»

В этот вечер для вас будет играть камерный оркестр, в составе которого лучшие музыканты города и оперные певцы. В программе все — от классики до современной музыки.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 20.30.

8-9 марта. Киноклуб

В субботу покажут фильм «Северная страна», а в воскресенье — первую серию сериала «Не родись красивой».

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 11.00 (суббота), 18.00 (воскресенье).





9 марта. Аудиоспектакль «Дух города»

Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.

Сквер имени Максима Горького, 13.00.

9 марта. Романтический вечер «Классика при свечах»

При свете тысячи свечей в исполнении струнного квартета, пианино, флейты и саксофона прозвучат мелодии Людовика Эйнауди, Макса Рихтера, группы Beatles и другие.

Национальный исторический музей, 17.00.

9 марта. Концерт «Лучшие песни о любви»

Вы услышите самые прекрасные песни о любви в исполнении наших певцов при сопровождении симфонического оркестра.

НЦДЮ «Сейтек», 18.30.

9 марта. Благотворительный концерт «Созвездие добра»

Только раз в году на одной сцене собираются самые яркие звезды кыргызской эстрады, чтобы подарить вам незабываемый вечер и помочь тем, кто в этом нуждается. Весь доход от продажи билетов будет направлен в фонд Help the children-SKD.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

Лекции, мастер-классы

9 марта. Мастер-класс по валянию войлока

Вы научитесь создавать мини-композиции из войлока. Мастер-класс проведет Айзуура Бакалова. Регистрация по телефону 0500774112.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 13.00.

9 марта. Игротека

Игротека подойдет как для новичков, так и для тех, кто уже присоединился к миру любителей настольных игр и хочет попробовать что-то новенькое.

КЦ Dari, 14.00.

Для детей

8 марта. Спектакль «Мама»

Увлекательный сценарий, интерактивные игры, современные спецэффекты, яркие и большие двухметровые ростовые куклы восхищают детей и взрослых.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 14.00.

8-9 марта. Спектакли «Алиса в стране чудес» и «Алдар Көсөөнүн жоруктары»

«Алиса в стране чудес» — интерактивная, добрая и красивая сказка, которая учит верить в себя, в свои силы и в то, что чудеса непременно случаются.

«Алдар Көсөөнүн жоруктары» — комедия о добром, находчивом и ловком бедняке, который боролся с несправедливостью и помогал обиженным.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.





9 марта. Сказка на подушках «Мечта»

«Бэби-театр» — это дополнительная сценическая площадка в Русском театре, на которой будут идти спектакли для зрителей от одного года до четырех лет. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли здесь интерактивные, игровые, а это значит, что ребята смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

9 марта. Опера «Кошкин дом»

Сказочная опера в двух действиях композитора Петра Вальдгарда по либретто известного детского писателя Самуила Маршака, в чьих книжках живут любимые всеми детьми сказки, звонкие песни, рассказы и шутки, смешные и веселые приключения.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.