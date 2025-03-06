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Общество

Молодежь Кыргызстана примет участие в IТ-олимпиаде в Нижегородской области

Перспективы сотрудничества в сфере цифровых технологий обсудили министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов и почетный консул Кыргызской Республики в Нижнем Новгороде Вадим Юн. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» с ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Стороны договорились включить ряд нижегородских инновационных IТ-решений в портфель продуктов, которые будут экспортироваться в Кыргызстан. В частности разработки в сфере компьютерного зрения, искусственного интеллекта (ИИ) для промышленности и госуправления, а также продукты, направленные на импортозамещение программного обеспечения.

Отмечается, что сотрудничество в цифровой сфере станет ключевой темой переговоров нижегородского правительства с Министерством цифрового развития Кыргызской Республики. В результате планируется сформировать рабочую группу и дорожную карту, которая определит конкретные шаги по укреплению партнерских отношений и обмену опытом.

Александр Синелобов отметил, что регион планирует сотрудничать сразу в нескольких направлениях, одним из ключевых является цифровизация госуправления, в том числе внедрение проектов «Умный город» и «Безопасный город».

«В Нижегородской области уже активно применяются ИТ-решения в сфере дорожного хозяйства и обеспечения безопасности на дорогах», — отметил он.

Еще одна сфера — образование и подготовка цифровых кадров. По словам министра, планируется участие молодежи Кыргызстана в международной IТ-олимпиаде по кибербезопасности, которую организует Нижегородская область.

Планируется также, что делегация из Кыргызстана примет участие в юбилейной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая пройдет в Нижнем Новгороде в июне 2025 года.

Почетный консул Вадим Юн подчеркнул, что сотрудничество в сфере цифровых технологий открывает новые горизонты.

«Совместные проекты и обмен опытом не только укрепят двусторонние отношения, но и будут способствовать интеграции наших стран в глобальную цифровую экономику», — сказал он.

Напомним, что в феврале 2025 года в Нижнем Новгороде заработал офис почетного консула Кыргызской Республики, который возглавил руководитель IТ-компании Вадим Юн.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/322009/
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