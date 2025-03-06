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Общество

В США могут отменить временный статус для 240 тысяч украинских беженцев

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отмены временного легального статуса для 240 тысяч украинских беженцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным агентства, окончательное решение может быть принято уже в апреле. Помимо украинцев, под угрозой лишения статуса находятся еще более 1,8 миллиона мигрантов, которым разрешено находиться в Соединенных Штатах по временным гуманитарным программам, запущенным при администрации Джо Байдена. В их числе 530 тысяч выходцев из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, а также 70 тысяч афганцев, бежавших от режима «Талибана».

Reuters отмечает, что обсуждение этого вопроса началось еще до ухудшения отношений между Вашингтоном и Киевом.

Мигранты, потерявшие статус, могут столкнуться с ускоренной процедурой депортации.

Ранее, 10 января, администрация Джо Байдена продлила на 18 месяцев временную защиту для 900 тысяч иммигрантов из Венесуэлы, Сальвадора, Украины и Судана, что позволяло им избежать депортации и получать разрешение на работу.

Однако после вступления в должность 20 января администрация Дональда Трампа начала пересмотр этих программ.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/322011/
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