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Общество

Возможность смягчения визового режима для кыргызстанцев обсудили с послом Кореи

Директор консульского департамента Министерства иностранных дел Кыргызстана Сейтек Жумакадыр уулу встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в КР Ким Кванджэ.

Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества в консульской сфере, в том числе о перспективах возможного смягчения визового режима для владельцев общегражданских паспортов КР, особенно в условиях наличия прямого авиасообщения между странами.

Особое внимание уделено обсуждению вопросов защиты прав граждан КР, находящихся в Южной Корее и создания благоприятных условий для их пребывания и осуществления трудовой деятельности.

Кыргызской стороной выражена просьба уделить внимание инициативе республики об активизации сотрудничества по вопросам социального обеспечения граждан обоих государств, в том числе путем подписания соглашения о государственном социальном страховании и пенсионном обеспечении между кабинетом министров КР и правительством Кореи.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/322020/
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