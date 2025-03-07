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Общество

Музыкальную школу в Баетово построят за 97,5 миллиона сомов: объявлен тендер

Нарынское областное управление капитального строительства объявило тендер на возведение детской музыкальной школы имени Н.Абдырахманова в селе Баетово. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Уточняется, что стройка будет финансироваться из республиканского бюджета. Общая сумма закупки составляет 97,5 миллиона сомов.

Заявки от подрядчиков принимаются до 20 марта 2025 года. Они должны предоставить гарантийное обеспечение в размере 2 процентов от суммы предложения.

Проект направлен на развитие культурной инфраструктуры региона и создание комфортных условий для музыкального образования детей.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/322025/
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