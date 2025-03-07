Скоро турсезон. О штрафах за эконарушения на Иссык-Куле предупредил чиновник

За нарушение запретов и ограничений на оборот и использование пластиковых пакетов на территории курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульской области начнут штрафовать. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил специалист отдела правового обеспечения Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Рустам Чикеев.

По его словам, согласно Указу президента «О неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль», с 1 января 2023 года в регионе запрещены использование и реализация пакетов из полимерной пленки.

Однако штрафные санкции приняты только с 1 марта 2025 года.

«Ранее мы не могли штрафовать граждан или юридических лиц. Тем не менее на сегодня пунктам розничной и оптовой торговли выдано 489 уведомлений и проведены разъяснительные работы в Иссык-Кульской области. В Кодексе о правонарушениях есть статья 213, примечание 2 «Нарушение запретов и ограничений на оборот и использование пакетов из полимерной пленки и всех видов пластиковых изделий на территории курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульской области, парково-пляжной зоны и береговой зоны озера Иссык-Куль».

За нарушение в первый раз идет предупреждение для физических и юридических лиц. Но если то же действие совершено повторно в течение года после вынесения предупреждения, то штраф для физических лиц составляет 30 расчетных показателей (3 тысячи сомов), для юрлиц 100 расчетных показателей (10 тысяч сомов)», — сказал Рустам Чикеев.

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Он добавил, что статья 236, примечание 1 «Нарушение порядка осуществления сброса сточных вод в окружающую среду» влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 100 расчетных показателей (10 тысяч сомов), на юридических — 280 расчетных показателей (28 тысяч сомов).

Рустам Чикеев напомнил о недавнем повышении штрафов за ряд нарушений в сфере охраны окружающей среды.

«Раньше административные штрафы в экологической сфере считались слишком низкими. Многие нарушители предпочитали оплатить, считая штрафы меньшим злом по сравнению с той выгодой, которую они получат в результате нарушений. Теперь введены более жесткие штрафные санкции, это поможет обеспечить более эффективный контроль за соблюдением экологических стандартов и сохранением природных ресурсов КР», — отметил чиновник.

Он считает, что повышение штрафных санкций послужит предупреждением для потенциальных нарушителей. Более высокие штрафы станут стимулом для предприятий и организаций соблюдать экологические нормы и правила.